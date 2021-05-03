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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

Bir süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil gün geçtikçe daha da zayıflıyor. Serengil, sosya medyada yaptığı son paylaşımlarındaki görüntüsüyle şaşırttı. Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Seren Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi; "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum."

Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:33
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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti.

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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı. Serengil'in son görüntüsü takipçilerinin gündemindeydi.

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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

Paylaşımında evde olmadığı görülen Serengil'e yorum yağınca, ünlü sunucu raporunun olduğunu söyledi. Bu sebeple şehirler arası yolculuk yapabildiğini söyleyen Serengil'in, boyunu photoshop'la uzatması da gözden kaçmadı.

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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi; "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum."

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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

"4 KG YAĞ KALMIŞ"
"Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım, koşturuyorum dinlenmiyorum da. Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."

Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu.

Seren Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi" dedi.