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Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!
Bir süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil gün geçtikçe daha da zayıflıyor. Serengil, sosya medyada yaptığı son paylaşımlarındaki görüntüsüyle şaşırttı. Bazı takipçileri zayıflığının çok çirkin olduğunu söyleyince Seren Serengil bu yorumlara sessiz kalmadı ve şu yanıtı verdi; "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli, yiyorum da ama zayıflıyorum."
Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:33
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