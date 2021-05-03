Seren Serengil gün geçtikçe eriyor! Son görüntüsü şaşırttı!

"4 KG YAĞ KALMIŞ"

"Allah yardım etsin yapacak bir şeyim yok bir yandan çalışmak zorundayım, koşturuyorum dinlenmiyorum da. Şimdi buraya gelmesem bu tekne en az üç ay bitmez mecburum ben de bayılmıyorum ama işte ben her işimin başında durmak zorundayım."

Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu.

Seren Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi" dedi.