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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?
Geçtiğimiz ay Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitiren Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'la ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, eski eşinin kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili bakın neler s��yledi.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:51
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