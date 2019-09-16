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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?

Geçtiğimiz ay Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitiren Ortaç, Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'la ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, eski eşinin kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili bakın neler s��yledi.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:51
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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?

Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?

Konser öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'la ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?

"HAYATIMDAN ÇIKMIŞ TAKİPTEN ÇIKARMIŞ ÇOK MU?"

Ünlü şarkıcı, eski eşinin kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili, "Hayatımdan çıkmış, takipten çıkarmış çok mu? Instagram'ı çok ciddiye almayın, ben almıyorum. Konserlerim için kullanırım mesela" dedi.

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Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?