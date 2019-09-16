Serdar Ortaç'tan şaşırtan Chloe Loughnan açıklaması: Takipten çıkarmış çok mu?

"HAYATIMDAN ÇIKMIŞ TAKİPTEN ÇIKARMIŞ ÇOK MU?"

Ünlü şarkıcı, eski eşinin kendisini sosyal medyada takipten çıkarmasıyla ilgili, "Hayatımdan çıkmış, takipten çıkarmış çok mu? Instagram'ı çok ciddiye almayın, ben almıyorum. Konserlerim için kullanırım mesela" dedi.