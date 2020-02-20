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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardında yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkını bir kez daha ilan eden Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 13:44
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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

Serdar Ortaç model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Şeçil Gür ile birliktelik yaşamaya başlayan Ortaç önceki akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda objektiflere yansıdı.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, ilişkisi hakkında konuştu.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz ama daha sonra uzun uzun konuşalım. Başka soru sormayın" diyerek sevgilisi ile mekandan ayrıldı.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

Öte yandan Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'ün sürpriz olarak düzenlediği yemek ile 50. yaşını kutlamıştı.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

AŞK BELGELENDİ

Seçil Gür, Ortaç ile geceden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını gözler önüne sermişti. Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Seçil Gür ile ilgili soruları yanıtlamıştı.