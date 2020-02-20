Serdar Ortaç Chloe Loughnan’ın ardından Seçil Gür ile aşkını böyle ilan etti: Çok mutluyuz

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardında yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkını bir kez daha ilan eden Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.