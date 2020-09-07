07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken kadrosuna birbirinden iddialı oyuncuları dahil etmeye devam ediyor. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna şimdi de başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu. Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Seray Kaya'nın da diziye katıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 17:45
  • 1
  • 51
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

ATV'nin rekortmen dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 51
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman'da, güzel oyuncu Seray Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

  • 4
  • 51
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Kuruluş Osman kadrosuna katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya'nın yaşı merak konusu oldu. İşte Seray Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

  • 5
  • 51
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993