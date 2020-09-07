Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken kadrosuna birbirinden iddialı oyuncuları dahil etmeye devam ediyor. Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna şimdi de başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu. Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Seray Kaya'nın da diziye katıldığını duyurdu.