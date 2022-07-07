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Şener Şen'in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Şener Şen'in ailesi de en az kendisi kadar ünlü çıktı. Şener Şen'in babası Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştı. Usta oyuncunun kardeşi de tanıdık çıktı. Son olarak atv'nin fenomen yapımlarından olan Hercai dizisinde rol alan Şener Şen'in kız kardeşi, benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 16:19
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Şener Şen’in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Ünlü ismin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

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Şener Şen’in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

İsmail Düvenci ünlü oyuncunun babası çıktı.

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Şener Şen’in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil.

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Şener Şen’in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

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Şener Şen’in kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

İntizar - Yıldız Tilbe