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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Türk sinemasının en önemli senaristlerinden olan Safa Önal, 92 yaşında hayatını kaybetti. Usta kalem için Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen törende konuşan Kerem Alışık, "Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı. Sonra Umut doğdu, hayatı Umut oldu. Ama Umut da onun hayatı oldu her zaman Mekanı cennet olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:06
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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Geçtiğimiz Pazar günü 92 yaşında hayatını kaybeden Türk Sineması'nın önemli senaristlerinden Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Oğlu Umut Önal, "10 dakika boyunca 'Benim oğlun Umut' kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. " dedi.

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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Hülya Koçyiğit ise, "Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sineması izleyicisi için var olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren senarist Safa Önal, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu yazan Önal için Beyoğlu'ndaki Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

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Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”

Ünlü senaristin oğlu Umut Önal ile Hülya Koçyiğit, Suna Selen, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardak'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) çelenk gönderdi.