01 Ağustos 2023, Salı
Senarist Safa Önal’a son veda! Duygusal sözlerle uğurlandı! “Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı”
Türk sinemasının en önemli senaristlerinden olan Safa Önal, 92 yaşında hayatını kaybetti. Usta kalem için Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen törende konuşan Kerem Alışık, "Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı. Sonra Umut doğdu, hayatı Umut oldu. Ama Umut da onun hayatı oldu her zaman Mekanı cennet olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 16:06
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