Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

2008 yılında 'Evlerinin önü boyalı direk' şarkısıyla çıkış yapan Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir oyunculu yapan Öykü Gürman, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veriyor. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman'ın şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olması hayran kitlesini arttırdı. Asiye rolünü canlandıran Öykü Gürman'ın özel hayatını inceleyen sevenleri, gerçek yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Öykü Gürman kaç yaşında?