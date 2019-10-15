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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

2008 yılında 'Evlerinin önü boyalı direk' şarkısıyla çıkış yapan Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir oyunculu yapan Öykü Gürman, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veriyor. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman'ın şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olması hayran kitlesini arttırdı. Asiye rolünü canlandıran Öykü Gürman'ın özel hayatını inceleyen sevenleri, gerçek yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Öykü Gürman kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 15.10.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:17
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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

2008 yılında 'Evlerinin önü boyalı direk' şarkısıyla çıkış yapan Öykü Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir oyunculu yapan Öykü Gürman, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veriyor. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman'ın şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olması hayran kitlesini arttırdı.

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

Asiye rolünü canlandıran Öykü Gürman'ın özel hayatını inceleyen sevenleri, gerçek yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Öykü Gürman kaç yaşında? İşte Öykü Gürman ve ünlülerin yaşları...

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman bakın kaç yaşında çıktı

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942