Ünlü sanatçı, estetik yaptırdığı haberlerine de tepki gösterdi: "Ben her gün ekranlardayım, nasıl estetik yaptırıp gerdireyim? Tabii ki botoks gibi küçük dokunuşlar yaptırıyorum her kadın gibi. Her gün göz önündeyim, estetik için nekahet dönemi lazım."