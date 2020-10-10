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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız askısı' operasyonu olan ve o anları Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, son haliyle merak konusu olmuştu. Estetik operasyon sonrası Seren Serengil ve Muazzez Ersoy'a benzediği haberleriyle gündeme gele Seda Sayan, yeni hali ile ilk kez ortaya çıktı. İmajını da yenileyen Sayan, yeni haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 12:11
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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde tekrar estetik operasyon geçiren ve yüzüne 'Fransız askısı' uygulamasını yaptıran Seda Sayan, o anları canlı canlı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Estetik videosuyla günlerce gündemde kalan Seda Sayan, yeni görüntüsüyle Seren Serengil ve Muazzez Ersoy'a benzediği haberleriyle gündeme gelmişti. Hatta komedyen Sefa Doğanay Seda Sayan'ı ti'ye almıştı.

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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Son haliyle merak konusu olan Sayan, günler sonra yeni haliyle ortaya çıktı. Estetik sonrası imajını da yenileyen Seda Sayan kestirdiği saçlarıyla beğeni topladı.

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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

İşte Seda Sayan'ın son hali ve yeni imajı...

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Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' ile gerdirdiği yüzünün son hali zannedilen filtreli fotoğrafına Seren Serengil'den yorum gelmişti.
Seren Serengil Seda Sayan'ı kendine benzettiği fotoğrafına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düşmüştü.