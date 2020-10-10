Seda Sayan Fransız askısı operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız askısı' operasyonu olan ve o anları Instagram hesabından paylaşan Seda Sayan, son haliyle merak konusu olmuştu. Estetik operasyon sonrası Seren Serengil ve Muazzez Ersoy'a benzediği haberleriyle gündeme gele Seda Sayan, yeni hali ile ilk kez ortaya çıktı. İmajını da yenileyen Sayan, yeni haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.