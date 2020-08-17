Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde de, birbirinden renkli aileler konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek. Bu hafta Şirinoğlu ailesi, Fidan ailesi, Özkan ailesi ve Gönül ailesi büyük ödül için yarışacak