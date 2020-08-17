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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Atv ekranlarının sevilen yarışması Şans Kapıyı Çalınca'da heyecan devam ediyor. Ferit Aktuğ'un sunumuyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'da babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği yeni bölümde de, birbirinden renkli aileler konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek. Bu hafta Şirinoğlu ailesi, Fidan ailesi, Özkan ailesi ve Gönül ailesi büyük ödül için yarışacak

Giriş Tarihi: 17.08.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:47
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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Ferit Aktuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, yarın akşam dördüncü bölümüyle atv'de!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek!

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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.

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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Bu hafta Şirinoğlu ailesi, Fidan ailesi, Özkan ailesi ve Gönül ailesi büyük ödül için yarışacak!

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Şans Kapıyı Çalınca’da heyecan devam ediyor!

Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 18 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!