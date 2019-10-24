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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı
Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe yeterli desteği göstermeyen Şahan Gökbakar'ın, yeni sinema yasasında emeği geçen Başkan Erdoğan ve devlet büyüklerine teşekkür etmesi eleştirildi. Konuyu köşesinde kaleme alan Mevlüt Tezel, Şahan'ın, Recep İvedik 6 vizyona girmeden önce bu hamleyi yapmasının Cem Yılmaz gibi boykot yememek için seyirciye 'şirin gözükme çabası' olarak yorumlandığını yazdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:10
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