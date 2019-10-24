Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Elbette kendisi gibi büyük yapımcıların karını artıracak bu yasa Şahan'ı çok mutlu etti. Ama "Keşke Şahan sadece kendi menfaatine olan işleri değil, hükümetin yaptığı birçok doğru işi arada sırada destekleseydi" diyenler de var.

