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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe yeterli desteği göstermeyen Şahan Gökbakar'ın, yeni sinema yasasında emeği geçen Başkan Erdoğan ve devlet büyüklerine teşekkür etmesi eleştirildi. Konuyu köşesinde kaleme alan Mevlüt Tezel, Şahan'ın, Recep İvedik 6 vizyona girmeden önce bu hamleyi yapmasının Cem Yılmaz gibi boykot yememek için seyirciye 'şirin gözükme çabası' olarak yorumlandığını yazdı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:10
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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen devlet büyüklerine tek tek teşekkür etti. Ama sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa halk bu teşekkürü 'geri vites' olarak gördü!

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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Son dönemde muhalif çıkışlarda bulunan, Barış Pınarı Harekatı'nda bile Mehmetçiğe yeterli desteği göstermeyen Şahan, halk tarafından çok eleştiriliyordu.

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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Elbette kendisi gibi büyük yapımcıların karını artıracak bu yasa Şahan'ı çok mutlu etti. Ama "Keşke Şahan sadece kendi menfaatine olan işleri değil, hükümetin yaptığı birçok doğru işi arada sırada destekleseydi" diyenler de var.

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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

Sosyal medyada en çok öne çıkan yorum ise yakında 'Recep İvedik 6' filmi vizyona girecek olan Şahan'ın, Cem Yılmaz gibi boykot yememek için teşekkür ettiği, şirin gözükmeye çalıştığı yönünde. İşte o yorumlardan bazıları:

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Şahan Gökbakar’ın boykot korkusu geri vites yaptırdı

* Mehmet Özcan: "Benim adım Cem değil demek istemiş. Asrın geri vitesi."