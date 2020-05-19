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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

Serdar Ortaç'ın Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Şafak Sezer, yıllar önce çektiği 'Kutsal Damacana' filmiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı dönemde 627 bin gişe yapan 'Kutsal Damacana' filmde başrol olan Sezer rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile bir daha asla çalışmayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:26
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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar eksik olmadı.

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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, 'Kutsal Damacana' hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

Sezer, "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!" ifadelerini kullandı.

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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."

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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam

"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."