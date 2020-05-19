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Şafak Sezer’den şaşırtan açıklama: Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le bir daha çalışmam
Serdar Ortaç'ın Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Şafak Sezer, yıllar önce çektiği 'Kutsal Damacana' filmiyle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı dönemde 627 bin gişe yapan 'Kutsal Damacana' filmde başrol olan Sezer rol arkadaşları Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile bir daha asla çalışmayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:26
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