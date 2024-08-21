21 Ağustos 2024, Çarşamba
Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer'den ilk açıklama...
Ünlü televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" dedi. Bununla da kalmayan Deniz Uğur, kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından ifşaladı. Konuyla ilgili Nilüfer'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:15