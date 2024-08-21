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Haberler Galeri Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer'den ilk açıklama...

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer'den ilk açıklama...

Ünlü televizyon programcılarından biri olan Reha Muhtar, önceki gün yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" dedi. Bununla da kalmayan Deniz Uğur, kendisine gelen mesajları da sosyal medya hesabından ifşaladı. Konuyla ilgili Nilüfer'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:15
Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın sağlık durumu endişe yaratırken, ünlü oyuncu Deniz Uğur'un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından, Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın oğlu ile iletişim kuramadığını söylemesi, dikkatleri çekti.

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Muhtar'ın yaşadığı evde yalı merdivenlerinin kırık olduğu bu nedenle düştüğü de iddia edildi. Muhtar, hastanede ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Muhtar'ın ikiz çocukları Poyraz ve Mina'nın annesi olan Deniz Uğur'la velayet yüzünden uzun bir süredir adliyelik olduğu bilinmekte. Olayın ardından tüm gözler Deniz Uğur'un yapacağı açıklamaya çevrilmişken, Deniz Uğur'dan herkesi şoke edecek açıklamalar geldi.

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Uğur sosyal medyadan çektiğ video ile "Oğluma ulaşamıyorum" diyerek yardım istedi. Uğur'un avukatı Feyza Altun ise çocuğun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ileri sürdü. Ayşe Nazlı Yumlu, 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilmişti. 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Nazlı Yumlu'nun manevi babalığını da Reha Muhtar üslenmişti.

Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un X hesabından da bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şu bilgiler yer verdi:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Biz de sizler gibi olayı basından öğrendik."

"Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup çocuk şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi."

"Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık."