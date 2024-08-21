Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şoke eden sözler! Mesajları ifşa oldu! Nilüfer’den ilk açıklama...

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un X hesabından da bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şu bilgiler yer verdi:

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Biz de sizler gibi olayı basından öğrendik."

"Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup çocuk şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi."

"Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık."