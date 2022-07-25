25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

2007 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar ve Deniz Uğur 2 yıl sonra ikiz çocuklarını kucağına almıştı. İkili ayrılığın ardından nafaka nedeniyle defalarca karşı karşıya gelmişti. Reha Muhtar eski eşini bir kez daha mahkemeye verdi. Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:09
  • 1
  • 121
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 121
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Reha Muhtar, Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

  • 3
  • 121
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Muhtar, eski eşine her ay 5 bin lira nafakayı otomatik ödeme talimatıyla aksatmadan ödediğini, buna karşın avukatının "Bu ay nafaka yatmamış gözüküyor. Hukuki işlem yapmamamız için yarın gün içerisinde yatırmanızı rica ederiz'' şeklinde mesaj atarak huzurunu bozmak istediğini iddia etti.

  • 4
  • 121
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde 13 yaşında olan Nina ve Poyraz'ın son halleri gündeme oturdu.

  • 5
  • 121
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

Deniz Uğur'un paylaşımında ikizlerin büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Uğur'un hayranları ikizlerin son haline ve büyüdüğüne dikkati çekerek, "Maşallah" demeyi ihmal etmedi.