Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un nafaka krizi! Mahkemeye koştu

2007 yılında birliktelik yaşamaya başlayan Reha Muhtar ve Deniz Uğur 2 yıl sonra ikiz çocuklarını kucağına almıştı. İkili ayrılığın ardından nafaka nedeniyle defalarca karşı karşıya gelmişti. Reha Muhtar eski eşini bir kez daha mahkemeye verdi. Deniz Uğur ve avukatının sürekli kendisini rahatsız ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.