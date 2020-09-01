Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Esra Bilgiç'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Bir süredir tatilde olan Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in doğal güzelliği...