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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden gönülleri fethetti. Özel hayatıyla mercek altına alınan ve sosyal medya paylaşımları sıkı takip edilen Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini şoke etti. İşte Esra Bilgiç'in doğan hali...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 18:16
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Esra Bilgiç'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Bir süredir tatilde olan Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in doğal güzelliği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel

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  • 94
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti!

Özge Gürel