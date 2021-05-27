Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine'den 20 yıllık poz!
İngiliz Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine 20 yıl önce tanıştıkları yeri ziyaret etti. 3 çocuk sahibi dünyanın en ünlü çifti Prens William ile Kate Middleton tanıştıkları okula gitti. Çiftten gelen 20 yıllık fotoğraflar sosyal medyada büyük ses getirdi.
Giriş Tarihi: 27.05.2021
23:45
İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyelerinden Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Catherine ya da basında öne çıkan adıyla Kate Middleton, tam 20 yıl sonra ilk tanıştıkları yeri ziyaret etti.
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AŞKIN TEMELİ BURADA ATILDI
Bir süredir İskoçya gezisinde bulunan Prens William ile Kate Middleton dün, öğrencisiyken birbirleriyle tanıştıkları St Andrews Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bir süre önce evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan üç çocuk sahibi çift, aşklarının temelinin atıldığı okulu ziyaret ederken neşeli görüntüler sergiledi.
2011 yılında gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, St. Andrews Üniversitesi'nin kendileri için ayrı bir önemi olan St Salvator's adlı bölümünü gezmeyi de ihmal etmedi. 20 yıl önce, ev hasreti çeken bir öğrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceği Kate Middleton ile tanışmıştı.
2005'TE MEZUN OLUP BEŞ YIL SONRA NİŞANLANDILAR
Kate Middleton ilk kez burada yardım için düzenlenen defilede Prens William'ın dikkatini çekmişti. Defilede yarı şeffaf bir gecelikle podyuma çıkan Middleton, bu görüntüsüyle genç William'ın aklında yer etmişti. Önce arkadaş olan William ile Kate'in arasında bir aşk doğdu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan çift 2010 yılında da nişanlandı.
ÖĞRENCİLERLE KONUŞTU
Çift, St. Salvator's'ta üniversitede öğrenim gören gençlerle de konuştu. Onların koronavirüs pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi. Flört ettikleri ilk dönemde de sık sık buluştukları balıkçıyı da ziyaret eden çift, böylece gençlik anılarına da geri dönmüş oldu.