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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmaları sonrası gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle şimdi de ortaya çıkan mesajlarıyla olay oldu. Prens Harry ile evliliği sonrası babası Thomas Markle ile yaşadığı sorunların manşet olmasının ardından gazeteye karşı dava açan Markle ve eşi Prens Harry'nin attığı özel mesajlar mahkemede ifşa edildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 13:38
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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markel ile babası Thomas Markle arasındaki gerilim bir başka boyuta taşındı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

MAHKEME DOKÜMANLARI

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, bir gazeteye karşı açtığı davanın dokümanları arasında çiftin baba Thomas Markle'a gönderdiği mesajlar da ortaya çıktı. Bu mesajlar basına da yansıdı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

SAYISIZ MESAJ GÖNDERDİ

Bu dokümanlara göre Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde Thomas Markle'a onunla konuşmak istediklerini belirten çok sayıda mesaj gönderdi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

TEKLİFİ REDDETTİ

Mahkeme kayıtlarında ortaya çıkan ve basına da yansıyan bu mesajlara göre Meghan ve Harry, Thomas Markle'a gönderdikleri bu mesajlarda onun sağlığından endişe ettiklerini ve eğer isterse evine güvenlik görevlisi gönderebileceklerini belirtti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ

Thomas Markle, kızının Prens Harry ile evlendiği törene davet edilmemiş ve buna gerekçe olarak da bozulan sağlığı gösterilmişti. Mahkeme dokümanlarında yer alan belgelere göre Meghan Markle babasının bütün bu mesajlara karşılık vermediğini ileri sürdü.