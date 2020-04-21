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Prens Harry ve Meghan Markle’ın gizli mesajları ortaya çıktı: O bir yalancı
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılmaları sonrası gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle şimdi de ortaya çıkan mesajlarıyla olay oldu. Prens Harry ile evliliği sonrası babası Thomas Markle ile yaşadığı sorunların manşet olmasının ardından gazeteye karşı dava açan Markle ve eşi Prens Harry'nin attığı özel mesajlar mahkemede ifşa edildi.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:15Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 13:38