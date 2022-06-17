Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Pınar Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı nişan haberiyle yeniden gündem oldu. iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlanan Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...