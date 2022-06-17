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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Pınar Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı nişan haberiyle yeniden gündem oldu. iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlanan Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 16:38
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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Pınar Dilşeker, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Dilşeker'in iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ise gizlice nişanlandığı ortaya çıktı.

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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

İsmail Recai Şanlı ile Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülenen Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı.

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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı.

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Pınar Dilşeker estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Tanınmaz hale geldi

İşte Pınar Dilşeker'in son hali…