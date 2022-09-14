14 Eylül 2022, Çarşamba
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı
Magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından bir sürpriz haber daha geldi. Birbirlerine körkütük aşık olduğu konuşulan ikili, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıma kararı aldı. Aynı evde yaşama kararı alan ünlü çift, Beykoz ya da Göktürk'teki iki villa arasında kararsız kaldı...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:40
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8