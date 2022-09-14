Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından bir sürpriz haber daha geldi. Birbirlerine körkütük aşık olduğu konuşulan ikili, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıma kararı aldı. Aynı evde yaşama kararı alan ünlü çift, Beykoz ya da Göktürk'teki iki villa arasında kararsız kaldı...