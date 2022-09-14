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Haberler Galeri Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Magazin gündemine bomba gibi düşen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkından bir sürpriz haber daha geldi. Birbirlerine körkütük aşık olduğu konuşulan ikili, ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıma kararı aldı. Aynı evde yaşama kararı alan ünlü çift, Beykoz ya da Göktürk'teki iki villa arasında kararsız kaldı...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:40
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı, doludizgin devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Beraberliklerini geçtiğimiz hafta bir konsere el ele katılıp ilan eden oyuncu çift, önceki akşam da Instagram hesaplarından arka arkaya romantik pozlarını paylaştı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Pınar Deniz'in "Çok kalp" diyerek yayınladığı siyah-beyaz kare, 250 bini aşkın kişi tarafından beğenilirken; yine Yıldırım'ın aynı ifadeyle yayınladığı aşk pozuna yaklaşık 150 bin beğeni geldi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

Birbirlerine körkütük aşık olduğu konuşulan ikili, dedikodulara göre aynı evde yaşama kararı aldı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan evlilik yolunda ilk adım! Hazırlıklar başladı

PINAR'DAN VETO GELDİ

Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın eski sevgilisi Hadise ile pandemi dönemini geçirdiği Ulus'taki lüks evinde yaşamak istememesi üzerine çift, ev arayışına girdi.