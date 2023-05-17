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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Sık sık mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ikili, birbirlerinin ailesiyle de tanıştı. Yıldırım'ın Ulusta'ki evinde birlikte yaşayan çiftten sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. Pınar Deniz'in Ulus'taki evin dekorasyon işleriyle yakından ilgilenmesi ise "Evlilik yakın" dedikodularını güçlendirdi! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:23
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

Bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinden heyecanlandıran haber geldi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer ikili, birkaç aydır Kaan Yıldırım'a ait Ulus'taki evde yaşıyordu.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde de evin dekorasyonunu komple yenilemek için harekete geçti.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

AİLELERLE TANIŞTILAR

Takvim'in haberine göre; seramikten duvar boyasına kadar tüm seçimlerle Pınar Deniz'in ilgilenmesi ise haklarındaki 'evlilik' söylentilerini güçlendirdi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?

Pınar Deniz'in yakışıklı oyuncunun ablası Nilüfer Yıldırım başta olmak üzere tüm aile fertleriyle tanışması ve Kaan Yıldırım'ın da güzel oyuncunun ailesiyle bir araya gelmesi, bu dedikoduları çıkarmıştı.