17 Mayıs 2023, Çarşamba
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde şaşırtan gelişme! Evleniyorlar mı?
Son dönemin en popüler isimlerinden olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Sık sık mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ikili, birbirlerinin ailesiyle de tanıştı. Yıldırım'ın Ulusta'ki evinde birlikte yaşayan çiftten sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. Pınar Deniz'in Ulus'taki evin dekorasyon işleriyle yakından ilgilenmesi ise "Evlilik yakın" dedikodularını güçlendirdi! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 12:23
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