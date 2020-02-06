Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki gerçek herkesi şoke etti! Pınar Altuğ Google'da olay oldu

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Google'da en çok aranan ünlü çiftler arasında olmaya devam ediyor. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Fransa'daki tatilden yaptıkları paylaşımlarıyla magazin dünyasını sallamıştı. Google'da özel hayatları hakkında bilgiler aranan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Aralarında çok fazla yaş farkı olduğu sanılan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın gerçeği herkesi şaşkına çevirdi.