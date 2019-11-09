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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Pınar Altuğ yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği başarılı performansla hayran kitlesini arttıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından kızıyla vakit geçirmeye başladı. Altuğ'un kızıyla beraber yaptığı paylaşım hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 09.11.2019 07:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 07:13
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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Pınar Altuğ, geçen sezon Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteri ile ekranlara gelmekteydi.

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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Dizinin reytinge bir kez daha yenilmesinin ardından 9. sezonda ekrandan tekrar kalkması ünlü oyuncuyu da bir hayli üzmüştü.

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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Yeniden çekilmesi durumunda Çocuklar Duymasın'da rol almayı çok istediğini belirten Pınar Altuğ, şu sıralarda yeni bir hobisi üzerinde vakit harcıyor.

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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Kızı Su Atacan ile birlikte seramik çalışmaları yapan Altuğ, instagram hesabından yeni hobisiyle ilgili paylaşım yaptı:

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Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

"Seramik coooookk eglencelii ama mozaik denemeden de olmazdi degil mi? @serramosaik baslangic icin tesekkur ederimmm"