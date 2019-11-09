Pınar Altuğ kızıyla fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı...

Pınar Altuğ yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın adlı dizide gösterdiği başarılı performansla hayran kitlesini arttıran ünlü oyuncu Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Altuğ, dizinin sona ermesinin ardından kızıyla vakit geçirmeye başladı. Altuğ'un kızıyla beraber yaptığı paylaşım hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.