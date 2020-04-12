Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şoke etti! Meğer Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın 16 Ocak 2002'de ATV ekranlarından hayatımıza girmişti. Ünlü dizinin yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili oldular. 2023'te yeniden yayınlanacağı ifade edilen Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları.