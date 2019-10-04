Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Pınar Altuğ, "Bugün çok ama çok özel bir gündü benim icin. Bebek kedigillerle vakit geçirme şansı buldum. Giderken çok önyargılıydım, 'hayvanlar neden doğalarından uzak' diye, oraya gittiğimde ardı ardına sorular sordum. Büyük bir sabırla cevapladı ve sonunda keyifle bebeklerin yanına girdim. Aslan parktaki kediler 7 kuşaktır evcilleştirilmiş sirklerden kurtarılmış ya da bireysel evde bakılan kedilerden oluşuyor. Yani doğada yaşamaları mümkün değil maalesef.