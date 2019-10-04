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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Pınar Altuğ gittiği Tuzla'daki bir hayvanat bahçesinde yavru aslanları besledi. Kucağına aldığı yavru aslanları biberonla besleyen Pınar Altuğ'un fotoğrafları büyük beğeni topladı. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, yavru aslanlar ile olan pozlarıyla da adından söz ettirdi. Yeni bir projede yer almayan Pınar Altuğ'un özel hayatı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 19:19
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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Pınar Altuğ gittiği Tuzla'daki bir hayvanat bahçesinde yavru aslanları besledi. Kucağına aldığı yavru aslanları biberonla besleyen Pınar Altuğ'un fotoğrafları büyük beğeni topladı. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, yavru aslanlar ile olan pozlarıyla da adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Pınar Altuğ, "Bugün çok ama çok özel bir gündü benim icin. Bebek kedigillerle vakit geçirme şansı buldum. Giderken çok önyargılıydım, 'hayvanlar neden doğalarından uzak' diye, oraya gittiğimde ardı ardına sorular sordum. Büyük bir sabırla cevapladı ve sonunda keyifle bebeklerin yanına girdim. Aslan parktaki kediler 7 kuşaktır evcilleştirilmiş sirklerden kurtarılmış ya da bireysel evde bakılan kedilerden oluşuyor. Yani doğada yaşamaları mümkün değil maalesef.

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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Bulundukları yerde gerçekten çok ama çok iyi bakılıyorlar ve mutlular. Bunu onlara sadece bakarak bile anlayabiliyorsunuz. Bebekleri sevmeye gelince isteyenler bir ücret kaşılığında bunu gerçekleştirebiliyor ve bebekler asla ilaçla uyuşturulmuyor. Kollarımdaki çizikler bunun en büyük kanıtı. Çünkü oyun oynamaya bayılıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Fotoğrafları sonrası sosyal medyayı sallayan Pınar Altuğ'un özel hayatı merak konusu oldu. Sevenlerinin hayatını mercek altına aldığı Pınar Altuğ'un boyu herkesi şoke etti.

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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...