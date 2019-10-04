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Pınar Altuğ elleriyle aslan besledi! Pınar Altuğ'un o görüntüleri olay oldu
Pınar Altuğ gittiği Tuzla'daki bir hayvanat bahçesinde yavru aslanları besledi. Kucağına aldığı yavru aslanları biberonla besleyen Pınar Altuğ'un fotoğrafları büyük beğeni topladı. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, yavru aslanlar ile olan pozlarıyla da adından söz ettirdi. Yeni bir projede yer almayan Pınar Altuğ'un özel hayatı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 04.10.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 19:19
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