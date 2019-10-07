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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Instagram hesabından 35. Yaşını kutlayan Karahan'ı bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:12
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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı. İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı. İşte Pelin Karahan ve birçok ünlü ismin değişimi…

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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Seray Sever

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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Müge Ulusoy

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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Sönmez Atasoy

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Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Özgü Namal