Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı

Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak 35. yaşını kutlayan Pelin Karahan, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından ise tanınmakta zorlandı. İmajını değiştirerek ve geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Karahan paylaştığı fotoğrafa, "35 yaş mutluluğu" ifadelerini kullandı. Karahan'ın fotoğrafına bir takipçisi, "Pelin Hanım tanımakta zorlandım sizi ama fena olmamış yeni imajınız" ifadelerini kullandı. İşte Pelin Karahan ve birçok ünlü ismin değişimi…