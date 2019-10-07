BİZE ULAŞIN
Pelin Karahan tanınmaz hale geldi! Yeni imajı şaşırttı
Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu geçirdiği estetik operasyonları sonucu ve yeni imajıyla takipçileri tarafından tanınmakta zorlandı. Instagram hesabından 35. Yaşını kutlayan Karahan'ı bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri tanımakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:12
- 1
- 117
- 2
- 117
- 3
- 117
- 4
- 117
- 5
- 117