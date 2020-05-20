Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

2013 yılında lenf kanseri tedavisi gören ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan Özkan Uğur, MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile kameralar karşısına geçti. Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara anlamlı bir mesaj veren ve 'evde kal' çağrısı yapan Özkan Uğur, tedavi sürecinde ilk kez görüntülendi.