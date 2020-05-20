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Haberler Galeri Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

2013 yılında lenf kanseri tedavisi gören ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan Özkan Uğur, MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile kameralar karşısına geçti. Devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara anlamlı bir mesaj veren ve 'evde kal' çağrısı yapan Özkan Uğur, tedavi sürecinde ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 14:18
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Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için kamera karşısına geçti.

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Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

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Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

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Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

66 yaşındaki sanatçı, "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah" demişti.

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Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte kanser tedavisi gören Özkan Uğur’un son hali…

Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı.