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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu: Şimdiden öğreniyor... Özcan Deniz’in oğlu Kuzey ile paylaşımı olay oldu: Şimdiden öğreniyor...
Seni Çok Bekledim dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, son dönemde eski eşi Feyza Akta ile yaşadıkları çekişme ile adından söz ettirmişti. Eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini iddiasıyla şikayetçi olan Deniz'e Feyza Aktan'dan sert sözlerle cevap gelmişti. Tartışma sonrası oğluyla sık sık paylaşım yapan Özcan Deniz'den Kuzey'le birlikte yeni fotoğraf geldi. Özcan Deniz'in İrem Helvacıoğlu ile dizi setinden paylaştığı karede oğlu Kuzey ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 14:36
Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son günlerde eski eşi Feyza Aktan ile yaşadıkları çekişmelerle gündeme gelen Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini söylemesi ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Feyza Aktan'ın "Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır." sözleriyle yanıt verdiği olay sonrası Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafına yazdığı not ile sitem etmişti.
Kariyerine şarkıcı olarak başlayan son dönemlerde yönetmen ve oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Özcan Deniz'den oğluyla yeni paylaşım geldi.
Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz, aynı gün hem kendisinin hem de oğlu Kuzey ile olan fotoğrafının bulunduğu iki kareyi sosyal medya hesabından sevenlerine sundu.