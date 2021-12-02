Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki darp davasında yeni gelişmeler yaşandı. Deniz'in 1 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılandığı davada kardeşleri tanık olarak dinlendi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan, "Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. 'Bu sigarayı yüzünde söndürürüm' diyerek tehdit etti" dedi. Ercan Deniz ise "Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi.