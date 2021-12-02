02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki darp davasında yeni gelişmeler yaşandı. Deniz'in 1 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılandığı davada kardeşleri tanık olarak dinlendi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan, "Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. 'Bu sigarayı yüzünde söndürürüm' diyerek tehdit etti" dedi. Ercan Deniz ise "Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" dedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:12
  • 1
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ve Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada Deniz ve Aktan'ın kardeşleri tanık olarak dinlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

İlk olarak ifade veren Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan, yeğeni Kuzey'in Özcan Deniz'in telefonundan çizgi film izlediği sırada telefona mesaj geldiğini ve bu mesaj üzerine Feyza Aktan'ın Deniz'in yengesini aradığını anlattı.

  • 3
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

Özcan Deniz'in bu telefon konuşmasını duyması üzerine sinirlenerek odaya geldiğini anlatan Eda Aktan, "Odaya girip Kuzey'i elimizden aldı. Feyza'yı iterek duvara vurdu. Kuzey'le birlikte kendisini başka bir odaya kilitledi. Odadayken ağabeyini arayıp, 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız. Sözleşmeyi kasadan çıkar' dedi. Bu konuşmaları biz de duyduk" dedi.

  • 4
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

"SİGARAYI YÜZÜNDE SÖNDÜRÜRÜM"

Özcan Deniz'in daha sonra odadan çıkarak Feyza Aktan ile konuştuğunu anlatan Eda Aktan, "Ben yan odaya geçtim. Odalar çok yakın olduğu için sesleri duyuyordum. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun?' diyerek Feyza'yı darp etmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi."

  • 5
  • 11
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın darp davasında şok sözler: Sigarayı yüzünde söndürürüm

"Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler" şeklinde konuştu.