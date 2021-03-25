Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasında karşı karşıya geldi! Arka kapıdan kaçtı Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasında karşı karşıya geldi! Arka kapıdan kaçtı
2019 yılında anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, birbirleri hakkındaki iddiaların ardından mahkemelik oldu. Feyza Aktan'ın şiddet suçlamalarının ardından Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açtı. Davanın 2. duruşmasında ikili karşı karşıya gelirken Özcan Deniz, mahkeme çıkışı arka kapıdan çıkmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:40
Şarkıcı Özcan Deniz'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının 2. duruşması görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özcan Deniz ve Davalı Feyza Aktan geldi.
Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı.
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kardeşine destek olmak için adliyeye birlikte gelirken Feyza Aktan ise ablası ve yakınlarıyla birlikte geldi.
Duruşmada, aile dostları olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Özcan Deniz'in tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi. Feyza Aktan'ın ablası ve iki komşusu da tanık olarak dinlendi.