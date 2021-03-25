Özcan Deniz ve Feyza Aktan velayet davasında karşı karşıya geldi! Arka kapıdan kaçtı

Duruşmada, aile dostları olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Özcan Deniz'in tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi. Feyza Aktan'ın ablası ve iki komşusu da tanık olarak dinlendi.

