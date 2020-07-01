01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şiddet sonrası darp raporu alan ve Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, olay hakkında sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaşadığı darp olayıyla ilgili açıklama yapan Bulutsuz, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 01.07.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 16:25
  • 1
  • 9
Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Sergilediği agresif tavırlarla sık sık gündeme gelen Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

İddiaya göre, 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz geçtiğimiz hafta sonu kavga etti.

  • 3
  • 9
Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü.

  • 4
  • 9
Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Darp raporu alan Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

  • 5
  • 9
Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Çıkan haberlerin ardından Deniz Bulutsuz Instagram hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri doğruladı.