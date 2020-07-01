Ozan Güven tarafından darbedilen Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu: 'Ağır fiziksel şiddete maruz kaldım'

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şiddet sonrası darp raporu alan ve Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, olay hakkında sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaşadığı darp olayıyla ilgili açıklama yapan Bulutsuz, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.