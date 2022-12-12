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Haberler Galeri Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!

Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Ogeday Girişken, yarışmadaki arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çift geçen haftalarda beklenmedik bir şekilde yollarını ayırma kararı alırken, Ogeday Nisa'yı hemen unuttu! Gönlünü çoktan başka bir Survivor yarışmacısına kaptırdı bile. İşte, Survivor Ogeday'a Nisa'yı unutturan o güzel…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:38
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Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Yeni aşkı Gizem Kerimoğlu kimdir? Meğer o da…

Ogeday Nisa'yı çok çabuk unuttu! Gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı! Bakın Ogeday Girişken kimle aşk yaşıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Yeni aşkı Gizem Kerimoğlu kimdir? Meğer o da…

Yarışma programı Survivor'da 2019 ile 2022 sezonlarında yarışan Ogeday Girişken aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2022 sezonunda beraber yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile uzun süredir birliktelik yaşayan ve kısa süre önce ilişkisini bitiren Ogeday'ın aşk acısı çok sürmedi…

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Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Yeni aşkı Gizem Kerimoğlu kimdir? Meğer o da…

OGEDAY YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Yarışmadan sonra beraber tatil yapan Nisa ve Ogeday, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Ogeday'ın tüm fotoğrafları silmesi kafaları karıştırmış ve kısa süre sonra sevilen çiftin yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Çiftin hayranları ikilinin barışacağını beklerken Ogeday'dan sürpriz bir hamle geldi. Aşk acısı kısa süren Ogeday gönlü bu sefer başka bir Survivor yarışmacısına kaptırdı.

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Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Yeni aşkı Gizem Kerimoğlu kimdir? Meğer o da…

SURVİVOR'DAN VAZGEÇEMİYOR

Ogeday'ın Nisa'dan ayrılır ayrılmaz eski Survivor yarışmcısı Gizem Kerimoğlu'nu takibe alması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ayrıca Ogeday'ın paylaştığı fotoğrafa Gizem'in ateş emojisi koyması da ikilinin aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.

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Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Yeni aşkı Gizem Kerimoğlu kimdir? Meğer o da…

NİSA FANLARINDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Durumu fark eden Nisa fanları ise Ogeday'a adeta ateş püskürdü. Nisa fanları, "Bunun için mi ayrıldın Ogeday" sözleriyle eski yarışmacıya tepki gösterdi.