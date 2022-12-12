12 Aralık 2022, Pazartesi
Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!
Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Ogeday Girişken, yarışmadaki arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çift geçen haftalarda beklenmedik bir şekilde yollarını ayırma kararı alırken, Ogeday Nisa'yı hemen unuttu! Gönlünü çoktan başka bir Survivor yarışmacısına kaptırdı bile. İşte, Survivor Ogeday'a Nisa'yı unutturan o güzel…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 13:38
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