Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!

OGEDAY YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Yarışmadan sonra beraber tatil yapan Nisa ve Ogeday, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Ogeday'ın tüm fotoğrafları silmesi kafaları karıştırmış ve kısa süre sonra sevilen çiftin yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Çiftin hayranları ikilinin barışacağını beklerken Ogeday'dan sürpriz bir hamle geldi. Aşk acısı kısa süren Ogeday gönlü bu sefer başka bir Survivor yarışmacısına kaptırdı.