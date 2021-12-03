03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Daha önce üç kez evlenen usta oyuncu, son evliliğinde ihanete uğradığını itiraf etti. İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Belgün'ün "Çok gülen ve aşırı sosyal erkekten iyi koca olmuyor. En iyi kocalar suratsız erkeklerdir" sözü, sanat dünyasında tartışmaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:10
  • 1
  • 13
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

"ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİMDE ALDATILDIM"

68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi" dedi.

  • 3
  • 13
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Üçüncü evliliğinde yaşadığı ihanetin detaylarını anlatan ünlü sanatçı, "Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 13
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Nilgün Belgün, "Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor" açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 13
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Usta oyuncu, "Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Üç evlilikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Aşık olup evlenmemize rağmen eşim birden biri başkasına ilgi duyabildi. Demek ki belli bir süre sonra iki insan birbirinden sıkılıyor, özgürlük istiyor" ifadelerini kullandı.