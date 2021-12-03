Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…

Usta oyuncu, "Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Üç evlilikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Aşık olup evlenmemize rağmen eşim birden biri başkasına ilgi duyabildi. Demek ki belli bir süre sonra iki insan birbirinden sıkılıyor, özgürlük istiyor" ifadelerini kullandı.