03 Aralık 2021, Cuma
Nilgün Belgün’den tartışma yaratan açıklama: Çok gülen erkek…
Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Daha önce üç kez evlenen usta oyuncu, son evliliğinde ihanete uğradığını itiraf etti. İlişkilerdeki ideal erkeği anlatan Belgün'ün "Çok gülen ve aşırı sosyal erkekten iyi koca olmuyor. En iyi kocalar suratsız erkeklerdir" sözü, sanat dünyasında tartışmaya neden oldu.
Giriş Tarihi: 03.12.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:10
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