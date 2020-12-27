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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Nevşehir'de çekilen Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe bakın nereli çıktı! Ürgüp ile bağı var mı? Nevşehir'de çekilen Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe bakın nereli çıktı! Ürgüp ile bağı var mı?
ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Maria ile Mustafa, Nevşehir Ürgüp'te çekiliyor. Kapadokya'daki güzelliklerin de ATV aracılığıyla ekranlara yansıdığı dizinin yıldızı Hilmi Cem İntepe sosyal medyada gündem oldu. Bölge halkı ile yakınlaşan genç oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 08:50
Ürgüp'te çekilen ATV'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Genç oyuncu Hilmi Cem İntepe'nin özel hayatı mercek altına alındı. Sosyal medya hesabı merakla takip edilen İntepe, sık sık Nevşehir Ürgüp'ten fotoğraf paylaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rol arkadaşı Jessica May ile de bir fotoğrafını paylaşan İntepe, sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği genç oyuncu, sevenlerinin ilgi odağı oldu.
Bölge halkı ile de yakınlaşan Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin aslen nereli olduğu merak edildi. İşte Hilmi Cem İntepe ve ünlülerin memleketi.
Hilmi Cem İntepe - Muğla
Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez