Nevşehir'de çekilen Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe bakın nereli çıktı! Ürgüp ile bağı var mı?

ATV'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Maria ile Mustafa, Nevşehir Ürgüp'te çekiliyor. Kapadokya'daki güzelliklerin de ATV aracılığıyla ekranlara yansıdığı dizinin yıldızı Hilmi Cem İntepe sosyal medyada gündem oldu. Bölge halkı ile yakınlaşan genç oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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