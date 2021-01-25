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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama! İşte son hali… Neslihan Atagül'den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama! İşte son hali…
Neslihan Atagül, yaşadığı geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve rol aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Hastalığı nedeniyle hızla kilo veren ve hayranlarını korkutan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 11:06
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Veda mesajında vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Hastalık nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"İYİ OLMAYA DA GAYRET EDİYORUM"
Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim."
NESLİHAN ATAGÜL'E SESLENDİ
Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslenmişti.