Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

İhanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, tüm dedikodulara rağmen evliliklerine devam kararı almıştı. Yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacakları reklam ücretini 10 milyon TL'ye çıkan çift, yatırımlarına da hız verdi. Şimdilerde Kıbrıs'ta olan ünlü çift, villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. İşte tüm detaylar...