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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

İhanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, tüm dedikodulara rağmen evliliklerine devam kararı almıştı. Yaşanan skandalın ardından birlikte rol alacakları reklam ücretini 10 milyon TL'ye çıkan çift, yatırımlarına da hız verdi. Şimdilerde Kıbrıs'ta olan ünlü çift, villa almak için kolları sıvadı. İkili, Girne'de milyonluk bir evi beğendi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:17
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntülerinin ardından gündemin en tepesine yerleşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kim ne derse desin evliliklerini devam ettirme kararı almıştı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp eşine arka çıktı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

Şimdilerde ise Kıbrıs'ta olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, yatırım için kolları sıvadı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

İstanbul'un yanı sıra Ege'de de bir köy evleri olan ünlü çift, Girne'den villa baktı.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan milyonluk yatırım! Gözünü Kıbrıs’a dikti

SIRADA KARAVAN VAR

Yavru Vatan'ın yükselen bir yıldız olması nedeniyle gözünü buraya diken Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, konuşulanlara göre Girne'de üç odalı bir villayı beğendi.