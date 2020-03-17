Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğünde sahne alması sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap veren Sandal, 'O nereden çıktı şimdi' diyerek iddiaları yalanladı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edildi.