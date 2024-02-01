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Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı!

Müge Anlı programında aranan Hasan Hüseyin Çelik'ten uzun süredir haber alınamıyor. Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayboldu. Hasan Çelik'in kayboluşu, evden aracıyla çıkıp bir daha geri dönmemesi şüpheleri beraberinde getirdi. Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı, Çelik'in aracında görülen 2 kişiyi bulduklarını söyledi. İşte olayla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 12:54
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Müge Anlı’daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! Aracı 60 bin liraya satmışlar

Ankara'da kaybolan Hasan Hüseyin Çelik hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı bugünkü canlı yayında Çelik'in aracından görülen 2 kişiyi bulduklarını söyledi. Arabada görülen kişi ve kuzeni ifadelerinin ardından gözaltına alındı. Peki, Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! Aracı 60 bin liraya satmışlar

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Veysel Çelik, eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı.

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Müge Anlı’daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! Aracı 60 bin liraya satmışlar

Canlı yayında şoke eden iddialarda bulunan Veysel Çelik, Hasan Çelik'in eşi Seher Çelik tarafından tehdit edildiğini anlattı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen yayında ise komşuları Seher Çelik'in eşini uzun süre aramadığını anlattı. Canlı yayında bir komşu ise kan donduran detayları anlattı.

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Müge Anlı’daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! Aracı 60 bin liraya satmışlar

APARTMANDAKİ CESET KOKUSU

Bir apartman sakini Hüseyin Çelik'in kaybolmasının ardından aileye ait depodan yanık ve ceset kokusu geldiğini açıkladı. Hatta bu kokunun ardından Seher Çelik'in dip köşe temizlik yaptığını anlattı.

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Müge Anlı’daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! Aracı 60 bin liraya satmışlar

İddiaları kabul etmeyen Seher Çelik, komşularının kendilerine iftira attığını depoda herhangi bir ceset bulmadığını söyledi.