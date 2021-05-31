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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Türkiye'nin günlerdir soluksuz takip ettiği Fatma Öz cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayınından sonra intihara kalkışan Bahri Maraşlı, "Fatma Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü" açıkladı. İşte 31 Mayıs Pazartesi Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 12:32
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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve sevgilisiyle beraber yaşamak için Sivas'a gitmişti.

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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

Gittikten sonra kendisinden haber alamayan ailesi Fatma'nın evli sevgilisi olan Bahri Maraşlı'yla yaşadığı evden şüpheli bir şekilde kayıplara karıştığını da öğrenince hayatından endişe duymaya başladı.

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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

Ailenin ise şüphelendiği tek bir isim vardı.

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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

Fatma Öz'ün ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.

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Müge Anlı'da 40 gündür kayıp olarak aranıyordu! Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti: Tek kurşunla...

Kızlarının bulunmasını isteyen aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da başvurarak canlı yayında çağrıda bulundu.