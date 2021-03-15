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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Miray Daner’in değişimi şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı Miray Daner’in değişimi şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı
Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından olan Miray Daner, son haliyle şaşırttı. Medcezir dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve daha sonra rol aldığı projelerle ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Daner, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi. Daner'in verdiği kilolar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:23
Son yıllarda yıldızı parlayan Miray Daner, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Hakan: Muhafız' gibi yapımlarla rol alan 22 yaşındaki oyuncu, verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI
Instagram hesabından aylar sonra süper minili fotoğrafını paylaşan ve gönderisine "Yürüyorum sana doğru" notunu yazan Miray Daner'in son hali gündem oldu.
İşte Daner'in o pozları…