Miray Daner’in değişimi şoke etti! Bir deri bir kemik kaldı

Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından olan Miray Daner, son haliyle şaşırttı. Medcezir dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan ve daha sonra rol aldığı projelerle ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Daner, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirdi. Daner'in verdiği kilolar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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