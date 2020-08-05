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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

Geçtiğimiz yıllarda 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşına geçen Miray Daner ve Boran Kuzum bir kez daha partner olmaya hazırlanıyor. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ve birbirine çok yakıştırılan ikiliden kafa karıştıran paylaşım geldi. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Kuzum ve Daner'in paylaşımı aralarında aşk olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:08
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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

2016 yılında 'Vatanım Sensin' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. O dönem çiftin ayrılık nedeni olarak ihanet gösterildi.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

Yakışıklı oyuncunun adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaşmaya başladı.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

KALP EMOJİ'SİYLE PAYLAŞTILAR

Corona virüs karantinası sırasında canlı yayın yaparak birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları sosyal medya paylaşımlarının sonrasında yeniden alevlendi.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte "kalp" emojisiyle fotoğraf paylaştı.

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Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

Güzel oyuncu Miray Daner, Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti.