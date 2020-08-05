Miray Daner ve Boran Kuzum'un paylaşımı kafa karıştırdı! Aşk mı yaşıyorlar?

Geçtiğimiz yıllarda 'Vatanım Sensin' dizisinde kamera karşına geçen Miray Daner ve Boran Kuzum bir kez daha partner olmaya hazırlanıyor. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ve birbirine çok yakıştırılan ikiliden kafa karıştıran paylaşım geldi. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen Kuzum ve Daner'in paylaşımı aralarında aşk olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.