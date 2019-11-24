Milyoner'e damga vuran EDHO sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 846.yeni bölüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 846.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in 846.yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye damgasını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi'nde rol alan merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu'yla ilgili soru vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 846.bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen bütün sorular...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 04:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





