Milyoner'de sosyal medyayı sallayan Newton sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 849.bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 849.yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in 849.yeni bölümünde bir yarışmacının bilemeyip seyirciye yönelttiği Newton sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. İşte stüdyonun yüzde 96'sının bildiği ve Milyoner tarihine geçen o soru ve yarışmada seyircilere yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 08.12.2019 02:32 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 02:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





