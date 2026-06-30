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Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahne sanatlarını "provokasyon alanı"na çeviren isimlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın milli değerleri hedef alan gösterisinin ardından, Deniz Göktaş hakkında dini değerlere yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, mizah maskesi altında yürütülen bu kirli kampanyayı sert sözlerle ifşa etti.

Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 1

Sahnelerde "mizah" kisvesi altında milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif gösteriler infial yarattı. Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin skandal ifadeleriyle tepki çeken Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılırken, Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın devlet kurumlarına dil uzatan şovuna da tepkiler çığ gibi büyüyor.

Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 2

YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında olduğunu açıkladı. Gösterinin internet üzerinden yayımlanmasına paralel tarihlerde yurt dışına çıktığı anlaşılan Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 3

Bir diğer yanda ise mizah ve sanat kılıfı altında toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan kirli bir provokasyona imza atıldı.

Sanat maskeli ihanet tiyatrosu! Rezaletin adı ‘sabotaj’! SANAT MASKELİ İHANET TİYATROSU! REZALETİN ADI 'SABOTAJ'!
Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 4

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahneledikleri "Sabotaj" isimli sözde gösteriyle nefret kustu.

Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 5

Devletin zirvesinden gazi Meclis'e, kutsal değerlerden milli basına kadar her noktaya dil uzatan ikilinin bu skandal şovu, kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Sanat adı altında sergilenen bu hadsizliğe Karaman Valiliği "dur" diyerek geçit vermedi.

"TÜRKİYE'DE ŞÖHRET OLMAK HİÇ BU KADAR KOLAY HALE GELMEMİŞTİ"

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde bu "kirli provokasyonlara" sert çıktı!

"Türkiye'de şöhret olmak hiç bu kadar kolay hale gelmemişti. Akşam sıradan biri olarak yatıp, sabahına ünlü uyanmak artık sıradan bir aktivite. Hele ki sırtını yıkıcı muhalif odaklara yasladıysan...

Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 6

Cumartesi size güldürü peleriniyle kamufle edilmiş rezil gösteri Sabotaj'dan söz etmiştim. Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın milli ve dini değerleri ayaklar altına alan sözde tuluatından.

Bu kez de bir başkasını "parlatmaya" çalışıyorlar. Kampanyaya köşemi alet etmemek için ismini yazmak istemiyorum. Şu sıralar savakları açılmış baraj gibi büyük bir basınçla sanal medyaya fışkırtılıyor.

Eminim siz de rastlamışsınızdır. Sözde siyasi hiciv yapıyor ama çıkardığı iş ne komik ne de zekice. "Sıradan" demek bile kendisine verilmiş bir paye olur. Ama ne hikmetse (!) her yerde...

Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki" 7

Peki sahnede ne yapıyor? Kutsal kitaplara dil uzatıyor. Halkın oyuyla seçilmiş liderlere resmen hakaret ediyor.Merhum İlber Ortaylı'ya "Otistik", Cüneyt Özdemir'e "Kokainman" diyor. Belli ki siyasi hicivden anladığı sadece bu.
Bu arkadaşı sürekli pompalayıp, gündemde tutmayı "muhalefet görevi" addedenler ise kendilerini zorlayarak gülüyorlar.Oysa tarihimiz, mizahın ince ve zarif dokusundan zekice siyasi hiciv damıtan büyük ustalarla dolu. Eminim, son zamanda "Siyasi mizah yapıyoruz" diye sahneye atlayan bu zevatı görüyorlarsa, mezarlarında ters dönüyorlardır."

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