Milli ve dini değerlere saldırıya 'Mizah' kılıfı! "Ne komik ne de zeki"

Sahnelerde "mizah" kisvesi altında milli ve manevi değerleri hedef alan provokatif gösteriler infial yarattı. Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin skandal ifadeleriyle tepki çeken Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılırken, Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın devlet kurumlarına dil uzatan şovuna da tepkiler çığ gibi büyüyor.

Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında olduğunu açıkladı. Gösterinin internet üzerinden yayımlanmasına paralel tarihlerde yurt dışına çıktığı anlaşılan Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yanda ise mizah ve sanat kılıfı altında toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan kirli bir provokasyona imza atıldı.

Devletin zirvesinden gazi Meclis'e, kutsal değerlerden milli basına kadar her noktaya dil uzatan ikilinin bu skandal şovu, kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Sanat adı altında sergilenen bu hadsizliğe Karaman Valiliği "dur" diyerek geçit vermedi.

"TÜRKİYE'DE ŞÖHRET OLMAK HİÇ BU KADAR KOLAY HALE GELMEMİŞTİ"

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde bu "kirli provokasyonlara" sert çıktı!

"Türkiye'de şöhret olmak hiç bu kadar kolay hale gelmemişti. Akşam sıradan biri olarak yatıp, sabahına ünlü uyanmak artık sıradan bir aktivite. Hele ki sırtını yıkıcı muhalif odaklara yasladıysan...