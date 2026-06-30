Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor?

Magazin dünyasında sürpriz yakınlaşma. Melisa Tapan Sabancı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendi ismini taşıyan torunu Turgut Özal ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin samimi halleri "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Melisa Tapan Sabancı, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Melisa Hanım'ın yanında ise sürpriz bir isim vardı; eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunu, Ahmet Özal'ın oğlu Turgut Özal. BEBEK SAHİLİNDE GİZEMLİ YÜRÜYÜŞ İlk kez birlikte görülen ikili, çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerlerine çekti. Ancak, ikilinin arasındaki ilişkinin boyutu henüz gizemini koruyor.

"DEDİKODU KAZANLARI KAYNAMAYA BAŞLADI" Sabah yazarı Bülent Cankurt da bu sürpriz gelişmeyi köşesine taşıdı. İşte Cankurt'un kaleme aldığı o yazı: "Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, üç yıl önce annesi Sevil Sabancı'nın yönetim kurulundaki koltuğunu devralan Melisa Tapan Sabancı'yı (33) herkes diline dolamış durumda! Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yaklaşık bir yıl süren ilişkisi geçen yıl mart ayında biten, ondan önceki ciddi ilişkisini de Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud ile yaşayan Melisa Hanım, Bebek'te Turgut Özal ile yürüyüş yaparken görüntülenince dedikodu kazanları kaynamaya başladı!

NET BİR BİLGİ YOK Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü! Sorup soruşturdum kimse net bir şey bilmiyor ama yeni bir aşk diyenler çoğunlukta. Üç vakte kadar aşk mı arkadaşlık mı öğrenip yazacağım"

GEÇMİŞ İLİŞKİLERİN ARDINDAN YENİ BİR SAYFA MI? Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Tapan Sabancı, daha önce yaşadığı ciddi ilişkileriyle kamuoyunun radarındaydı. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile olan bir yıllık beraberliğini "iş yoğunluğu" gerekçesiyle noktaladığını açıklayan Tapan, bu kez bir başka önemli ailenin ismiyle anılmaya başladı.