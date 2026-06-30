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Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Magazin dünyasında sürpriz yakınlaşma. Melisa Tapan Sabancı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendi ismini taşıyan torunu Turgut Özal ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin samimi halleri "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 1

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Melisa Tapan Sabancı, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Melisa Hanım'ın yanında ise sürpriz bir isim vardı; eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunu, Ahmet Özal'ın oğlu Turgut Özal.

BEBEK SAHİLİNDE GİZEMLİ YÜRÜYÜŞ

İlk kez birlikte görülen ikili, çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerlerine çekti. Ancak, ikilinin arasındaki ilişkinin boyutu henüz gizemini koruyor.

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 2

"DEDİKODU KAZANLARI KAYNAMAYA BAŞLADI"

Sabah yazarı Bülent Cankurt da bu sürpriz gelişmeyi köşesine taşıdı.

İşte Cankurt'un kaleme aldığı o yazı:

"Kariyer basamaklarını hızla tırmanan, üç yıl önce annesi Sevil Sabancı'nın yönetim kurulundaki koltuğunu devralan Melisa Tapan Sabancı'yı (33) herkes diline dolamış durumda! Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile yaklaşık bir yıl süren ilişkisi geçen yıl mart ayında biten, ondan önceki ciddi ilişkisini de Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud ile yaşayan Melisa Hanım, Bebek'te Turgut Özal ile yürüyüş yaparken görüntülenince dedikodu kazanları kaynamaya başladı!

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 3

NET BİR BİLGİ YOK

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın ilk eşi Elvan Özal'dan oğlu Turgut Özal ile Melisa Tapan Sabancı'yı şimdiye kadar hiç birlikte görmediğimiz için doğrusu benim de içime bir kurt düştü! Sorup soruşturdum kimse net bir şey bilmiyor ama yeni bir aşk diyenler çoğunlukta. Üç vakte kadar aşk mı arkadaşlık mı öğrenip yazacağım"

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 4

GEÇMİŞ İLİŞKİLERİN ARDINDAN YENİ BİR SAYFA MI?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melisa Tapan Sabancı, daha önce yaşadığı ciddi ilişkileriyle kamuoyunun radarındaydı. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile olan bir yıllık beraberliğini "iş yoğunluğu" gerekçesiyle noktaladığını açıklayan Tapan, bu kez bir başka önemli ailenin ismiyle anılmaya başladı.

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 5

İkilinin daha önce bir araya gelmemiş olması, "Sürpriz bir arkadaşlık mı, yoksa yeni bir aşk mı?" tartışmalarını başlattı. Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, magazin dünyası bu ikiliyi yakından takibe aldı.

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 6

İKİ KÖKLÜ AİLENİN TEMSİLCİSİ

Melisa Tapan Sabancı: Sabancı Holding'in kurucularından merhum Sakıp Sabancı'nın torunu ve Sevil Sabancı ile Eran Tapan'ın kızıdır. 33 yaşındaki Tapan, üç yıl önce annesinin yönetim kurulundaki koltuğunu devralarak iş dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Melisa Tapan Sabancı Turgut Özal'ın torunuyla aşk mı yaşıyor? 7

Turgut Özal: 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın torunudur. Ahmet Özal ve Elvan Özal'ın oğlu olan Turgut Özal, ismiyle dedesinin mirasını taşıyan isimler arasında yer alıyor.

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