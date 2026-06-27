Rabia Soytürk'ün estetik pişmanlığı: Neler yaptırdığını itiraf etti
Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Rabia Soytürk, geçmişte hakkında çıkan estetik iddialarına dair sessizliğini bozdu. Yüz nakli gibi radikal estetik müdahaleler geçirdiği yönündeki söylentilere net bir yanıt veren 26 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarında yaptığı bir hatadan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.
Magazin dünyasında ünlü isimlerin estetik operasyon geçirip geçirmediği konusu her zaman merak edilirken, bazı isimler bu süreçleri gizlemeyi, bazıları ise açıkça konuşmayı tercih ediyor.
Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, uzun süredir hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu.
"BURNUM SAĞLIK GEREĞİ, ANCAK DUDAKLARIM..."
Güzelliğiyle dikkat çeken Soytürk, estetik operasyonlar hakkındaki soruları içtenlikle yanıtladı. 18 yaşındayken geçirdiği burun ameliyatının sağlık nedenleriyle zorunlu olduğunu belirten başarılı oyuncu, asıl pişmanlığını ise dudaklarına yaptırdığı işlemle açıkladı.
Sabah'ın haberine göre; O dönem popüler olan estetik akımlarına kapıldığını itiraf eden Soytürk, şu ifadeleri kullandı:
"Burnumu 18 yaşındayken sağlık gereği yaptırdım. Bir hatam oldu. O da dudağıma ufak bir işlemim oldu. Şu an kendi hali ama o zaman bir furya vardı. Sonrasında çok pişman oldum, o üzerime kaldı."
KARİYER BASAMAKLARINI HIZLA TIRMANIYOR
1996 İstanbul doğumlu olan ve Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunu olmasıyla da bilinen Rabia Soytürk, oyunculuk kariyerine Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde aldığı eğitimle yön verdi.
Ekran macerasına unutulmaz fenomen dizi Şahsiyet ile başlayan ve bu projede hayat verdiği 'Süveyda' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Soytürk, ardından Benim Adım Melek dizisindeki 'Defne' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Kariyerindeki yükselişini Duy Beni dizisindeki 'Ekim' rolüyle taçlandıran oyuncu, son olarak Teşkilat gibi iddialı projelerde yer alarak başarısını kanıtladı.