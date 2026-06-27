Rabia Soytürk'ün estetik pişmanlığı: Neler yaptırdığını itiraf etti

Magazin dünyasında ünlü isimlerin estetik operasyon geçirip geçirmediği konusu her zaman merak edilirken, bazı isimler bu süreçleri gizlemeyi, bazıları ise açıkça konuşmayı tercih ediyor.

Sabah'ın haberine göre; O dönem popüler olan estetik akımlarına kapıldığını itiraf eden Soytürk, şu ifadeleri kullandı:

"Burnumu 18 yaşındayken sağlık gereği yaptırdım. Bir hatam oldu. O da dudağıma ufak bir işlemim oldu. Şu an kendi hali ama o zaman bir furya vardı. Sonrasında çok pişman oldum, o üzerime kaldı."