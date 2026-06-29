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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

İnternette yayınlandığı stand-up gösterisinde dini değerlere yönelik hakaretlerde bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen ifadeleri, sosyal medyada tepki konusu olmuştu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sahnede Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler, dini inançlara yönelik saygısızlık içerdiğinden Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

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