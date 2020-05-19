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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı
Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı. Uzun süre hastanede kalmasının ardından taburcu olan ve tedavisine evde devam edildiği için sokağa çıkamayan Erbil, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken sevenlerine de "Evde kal" çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:31
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