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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı. Uzun süre hastanede kalmasının ardından taburcu olan ve tedavisine evde devam edildiği için sokağa çıkamayan Erbil, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken sevenlerine de "Evde kal" çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:31
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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez dostu Tolga Yüce'nin Instagram'daki Tek Hece adlı programın konuğu oldu.

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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

Snob Magazin'in haberine göre; canlı yayında konuşan Erbil, "Ben evdeyim, siz de evde kalın. İyiyim çok şükür" diyerek hayranlarına seslendi.

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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

"KENDİME GELMEME ÇOK AZ KALDI"

Erbil, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını da söyledi. Her geçen gün biraz daha iyi olduğunu ifade eden Erbil, "Kendime gelmeme çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek.

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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

"Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" şeklinde konuştu.

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Mehmet Ali Erbil’den sevenlerine ‘evde kal’ çağrısı

Yakın dostu sanatçı Ercan Avşar ve Ümit Okur'un da yayını izlediğini gören Erbil, arkadaşlarına takılarak "Aman hiç eksik kalmayın. Bunları yayına alma" diyerek sevenlerini güldürdü.