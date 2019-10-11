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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Deniz'in Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirmişti. 2. Sayfa programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce olayın perde arkasını anlattı. Paylaşılan fotoğrafların 2 yıl öncesine ait olduğunu söyleyen Tolga Yüce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:47
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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı ile ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. 2. Sayfa kameralarına özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Alisa Nasya Deniz sözleri ve paylaşımları ile bu iddiaları doğrulamıştı.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

İnternet üzerinden tanıştıkları söylenen 22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil arasında neler oluyor? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmiş aşk haberleri de bunun üzerine hızla yayılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce ikili hakkında açıklamalarda bulundu. 2. Sayfa programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce, Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasındaki aşk iddialarının perde arkasını anlattı.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Tolga Yüce Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasındaki aşk iddiaları hakkında "Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor' diyor." dedi.

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Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Tolga Yüce, "Beni de uyardı 'bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok." dedi.