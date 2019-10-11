Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…

Tolga Yüce, "Beni de uyardı 'bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok." dedi.