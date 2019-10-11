BİZE ULAŞIN
Mehmet Ali Erbil ve Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor? Sevgili oldukları iddia edilmişti…
Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki Alisa Nasya Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Deniz'in Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirmişti. 2. Sayfa programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce olayın perde arkasını anlattı. Paylaşılan fotoğrafların 2 yıl öncesine ait olduğunu söyleyen Tolga Yüce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10