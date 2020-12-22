Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Hal böyle olunca milyonların ilgiyle izlediği Ezgi Mola'nın özel hayatı da mercek altına alınıyor. Ezgi Mola'nın hayatına ilişkin malumat sahibi olmak isteyenler, yıllar öncesine ait fotoğrafını görünce şoke oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'nın inanılmaz değişimi...