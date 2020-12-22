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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Hal böyle olunca milyonların ilgiyle izlediği Ezgi Mola'nın özel hayatı da mercek altına alınıyor. Ezgi Mola'nın hayatına ilişkin malumat sahibi olmak isteyenler, yıllar öncesine ait fotoğrafını görünce şoke oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'nın inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 05:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 05:21
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Masumlar Apartmanı dizisiyle adından sıklıkla söz ettiren Ezgi Mola'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı herkesi şaşırtıyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola ve diğer ünlülerin yıllar içindeki inanılmaz değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Türkan Şoray

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Burak Özçivit

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Burak Özçivit

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  • 125
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola 'yok artık' dedirtti! Yıllar onu çok değiştirmiş

Burak Özçivit