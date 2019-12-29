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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Masterchef Türkiye'nin iki finalisti Cemre ve Alican'ın ilişkileri olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İki yarışmacının da finale kalmasının ardından Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları genç yarışmacıları birbirlerine yakıştıran yorumlar atıyor. Peki, ikili aşk iddialarına ne yanıt verdi? Özellikle şefler, Alican ve Gözde'nin bu konuda ağzını aradı…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 21:10
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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Masterchef final heyecanı yaşanırken, iki finalist Cemre Uyan��k ve Alican Sabunsoy hakkında aşk iddiaları alevlendi. Cemre ve Alican sevgili mi sorusuna yarışmayı izleyenler yanıt arıyor. Genç yarışmacıların ilişkisi olduğuna yönelik iddialar sosyal medyada dile getirilmişti. Bu iddialara Cemre'nin söylediği sözler ve Alican'ın adeta "ruh" gibi gezmesi neden olmuştu. Peki, Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? İşte merak edilenler…

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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

MASTERCHEF CEMRE İLE ALİCAN SEVGİLİ Mİ?

Masterchef'in iki iddialı ismi Cemre Uyanık ve Alican arasında garip şeyler oluyor.

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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Bunu ifşa eden de Güzide oldu. Güzide masterclass ödülünü Alican moralsiz olduğu için kaybettiklerini belirtti.

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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Güzide 'Cemre, Alican'ı mahvetti' sözleriyle herkesi meraklandırdı.

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Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Bu açıklama sonrasında şefler Alican'ı sıkıştırmaya çalıştı. Alican 'yok bir şey' dese de belli ki aralarında birşeyler geçmişti.