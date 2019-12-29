Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Cemre ve Alican aşk iddialarına ne yanıt verdi?

Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Masterchef Türkiye'nin iki finalisti Cemre ve Alican'ın ilişkileri olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İki yarışmacının da finale kalmasının ardından Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları genç yarışmacıları birbirlerine yakıştıran yorumlar atıyor. Peki, ikili aşk iddialarına ne yanıt verdi? Özellikle şefler, Alican ve Gözde'nin bu konuda ağzını aradı…